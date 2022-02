Sortir dans le Calvados: lundi 23 juin

Ce week-end vivez la 7ème édition du Rétro Festival à Caen. Au programme : animations musicales et spectacles, les 50 ans de la Mustang et un hommage au 70ème anniversaire du Débarquement avec des véhicules du D-Day. .Retrouvez toutes les infos sur www.retrofestival.fr





Toutes cette semaine, c'est le festival international de l'orgue avec des artistes de renommée internationale. Retrouvez d'ailleurs Pavel Svoboda Lauréat du concours international de musique du « Printemps de Prague » en concert à l'église Saint Pierre. Rendez-vous à partir de 20h00 Tarif 13€ toutes les infos sur orchestredecaen.fr







Postulez pour un casting d'enfants et d'adolescents pour les rôles principaux d'un premier film de Benjamin Weil dont le tournage débutera en Septembre 2014 en Bretagne. Sont recherchés des garçons âgés entre 10 et demi et 12 ans,- des adolescents et adolescentes âgés entre 16 ans (au plus tard au 1er septembre) et 17 ans maximum.De type européen. Débutants acceptés. Si vous êtes intéressés envoyez par mail des photos naturelles (qui vous ressemblent vraiment) avec vos coordonnées complètes: - Nom et prénom- Téléphones des PARENTS (portables et fixe)- Âge ET date de naissance,- Taille- Ville ET région d'habitation. Et préciser que vous avez vu l’annonce sur Tendance Ouest. Contact MATHILDA GESSON**Adresse mail: west.lecasting@gmail.com