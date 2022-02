76497. Site Petroplus : le nouveau projet en détail (vidéo)

La délégation Pétroplus menée par Yvon Scornet a été reçue pour la dernière fois à la Préfecture ce vendredi matin quelques minutes avant que les industriels et élus ne présentent le nouveau projet industriel mené par la société Valgo, le groupe Bolloré et Eiffage. Une dernière réunion pour la forme et que la délégation Petroplus a vite quitté.

Car ce grand barnum médiatique à la Préfecture avait un sens : il signait la fin d'une "période douloureuse", selon les mots du Président de la Métropole Frédéric Sanchez mais aussi le début d'un nouveau projet industriel porteur, à terme, de 440 nouveaux emplois. En effet, François Bouché, PDG de Valgo, est officiellement devenu propriétaire du site jeudi 19 juin. Voilà les projets qui seront développés sur le site.

Rechercher

Valgo déplace son centre de recherche et développement de Toulouse à Petit-Couronne. La recherche sera donc menée sur place avec l'aide de PME innovantes dans le secteur du développement durable. Le bureau d'études arrivera en septembre 2014.

Dépolluer

Une plateforme de dépollution des terres du site devrait être mise en palce au 2e semestre 2015. Elle pourra traiter entre 80 000 et 120 000 tonnes de terre par an. Une fois le site dépollué, ce biocentre pourra permettre au Département, à la Région et à la Métropole de mener ses activités de dépollution dans ce Biocentre.

Stocker

Bolloré Energie se charge de remettre aux normes le dépôt pétrolier et de redémarrer l'activité de stockage de combustibles sur le site de la raffinerie et sur une surface évaluée à 177 hectares. Cela représente un investissement de 70 millions d'euros. Cette activité est au coeur du repositionnement industriel du site et de la redynamisation de la vallée de la Seine voulue par l'Etat et les élus. La remise en état du dépôt commencera au 1er semestre 2015.

Créer

Une nouvelle activité va voir le jour sur le site de la raffinerie. Sur 48 hectares, le groupe Eiffage va construire une plateforme logistique multimodale sécurisée destinée aux industriels et à la grande distribution. Concrètement, ce site permettra d'accueillur 1000 containers. Il permettra l'acheminement et le transport par voie ferroviaire, routière comme maritime de produits dangereux lorsqu'ils sont rassemblés. Il s'agit des produits de bricolage, des produits cosmétique ou encore des détergents. Eiffage investit là 120 millions d'euros et annonce la création de 240 emplois pour cette unique activité dont l'implantation est espérée début 2018.

Par ailleurs, le préfet Pierre-Henry Maccioni a rappelé que 75 % des 449 salariés licenciés de l'ex-Petroplus ont trouvé une perspective d'avenir, entre départs à la retraite, emploi retrouvé ou cursus de formation.