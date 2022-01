Sortir dans le Calvados: mercredi 18 juin

Organisée avec le soutien du Département du Calvados et de la Ville de Caen, la fête sport revient pour son édition 2014 dans la capitale régionale. 25 disciplines sont à découvrir cette année, rendez-vous ce samedi après-midi dès 14h et dimanche à la salle Hélitas à Caen





Ce mercredi soir participez au Nordic Reading Club dans le cadres des 24 heures chrono du polar nordique au Café Latin à Caen. Retrouvez une sélection des ouvrages en compétion avec Moniaca Kristensen Vidar Sundstol et Olivier Truc. vous pourrez aussi débattre et partager vos coups de coeur.

Rendez-vous ce soir au café latin à Caen à partir de 19h30, c'est gratuit .





10ème foire d'Isigny sur mer ce week-end. C'est sur le thème du cheval et de la gastronomie. De nombreuses animations musicales et insolites. Country, voitures à pédales, conférences... il y en aura pour tous ! Rendez-vous samedi et dimanche