Sortir dans le Calvados: mercredi 11 juin

A partir de vendredi et tout ce week-end place aux Courants de la Liberté à Caen. Et ce samedi c'est la traditionnelle Rochambelle. Une course/marche féminine de 5km au profit de la lutte contre le cancer du sein. 20 000 femmes sont inscrites soit 140 000€ reversés. Plus d'infos sur www.lescourantsdelaliberte.com







Ce mercredi soir assistez au spectacle solidaire de la compagnie Max et Maurice à Hérouville Saint Clair. L'objectif de ce spectacle est de joindre l'utile à l'agréable ! En venant voir l'une des représentations du spectacle intitulé "La Quincaillerie Lamoureux" , ou en achetant l'une des œuvres mises aux enchères, vous participez au bien-être des patients du Centre François Baclesse. Les recettes de la billetterie et des ventes seront intégralement reversées au service "soins de support" du Centre. Rendez-vous dés ce soir Quartier Montmorency à 20h30 à Hérouville Saint Clair. Tarif 10€.





Demain jeudi après-midi, départ de la fameuse épreuve de courses des garçons de café. Venez courir pour la bonne cause car la totalité des inscriptions est reversée à l'Association Marie Curie qui lutte contre le cancer du poumon.Un parcours de 4km semé d'embûches et pour le moins atypique attend les participants : traversée de la Touques, du désert et d'une brasserie mais aussi escaliers, pentes, descentes...Rendez-vous à 15h sur la Presqu'île de la Touques (embarcadère du Bac) - Départ à 16h