Sortir dans le Calvados : mardi 27 mai

Depuis 1 mois, vous pouvez tester « Ouest simulation» à Caen. Ce sont les seuls de Normandie à pouvoir vous faire vivre ces sensations. Rendez-vous au Lasergame des Rives de l'Orne à Caen pour vous installer sur la plate-forme de pilotage, choisissez votre circuit F1, rallye, GT et vivez des sensations unique de pilotage jusqu'à 300 km/h.





Les DÉGUSTATIONS GRATUITES au Relais de la Route du Cidre de Beuvron

en Auge continuent ... Aujourd'hui goûtez cidre, calvados, jus de pomme avec des Fromages AOC normands. Des boissons à consommer avec modération. C'est à partir de 14h30.





D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la surcharge pondérale et l'obésité sont à l'origine de plus d'un million de décès par an. En Europe, où elle atteint des proportions épidémiques, l'obésité est une des premières causes de décès et de maladie qu'il est possible de prévenir.



Afin de sensibiliser le grand public et d’encourager les personnes présentant une surcharge pondérale à retrouver un poids de santé, le CNAO (Collectif National des Associations d’Obèses) organise chaque année la Journée européenne contre l'obésité.



A cette occasion, l’équipe de l’Unité Transversale de Nutrition Clinique du CHU de Caen propose une journée d’information et de dépistage, ce mardi 27 mai, dans le hall d’accueil du Bât Sud (FEH - CHU de Caen av. de la Côte de Nacre), de 11h à 15h.