Granville, Vianney vous fait découvrir son univers au Tendance Live 2014

Né en 1991, Vianney grandit à Paris et se laisse très jeune fasciner par son père, il chantait souvent le soir à la guitare des chansons de Maxime le Forestier, Brassens, ou même Rickie Lee Jones.

A l'âge de 12 ans il débute la guitare et écrit ses premières chansons. Puis il s'essaie au piano et à d'autres instruments comme la mandoline et même plus petite le ukulélé. Dans chacune de ses compositions, Vianney transmet des moments de vie dont il a lui même fait l'expérience.

Sa rencontre avec Antoine Essertier est déterminante dans sa carrière car à ses côtés il entame la création de son premier album entre le mois d'août 2013 et mars 2014 en plein cœur du climat Auvergnat.

Tendance Ouest vous fait découvrir son premier single "Je te déteste" avant la sortie de son disque et vous invite gratuitement à le voir sur scène lors du Tendance Live 2014 pendant la fête de la musique à Granville, place de la fontaine Bedeau ce samedi 21 juin.