Granville. Tendance Live Granville : la programmation est connue !

Ce sera la fête de la musique en avance, le vendredi 15 juin 2018 à Granville (Manche). Véritable rendez-vous annuel phare en Normandie, l'impatience a grandi chez les auditeurs de tendance Ouest depuis que l'affiche a été dévoilée. Quels sont les artistes qui feront danser la foule ? C'est maintenant l'heure des révélations !

Le prochain Tendance Live est programmé à Granville le vendredi 15 juin 2018 - Tendance Ouest

Madame Monsieur. Le duo représentait la France à l'Eurovision 2018 et s'est classé 13e de la compétition avec leur tube "Mercy". Ils ont déjà joué pour les auditeurs de Tendance Ouest le vendredi 3 mars 2017 à Caen (Calvados). "Mercy" à eux de faire vibrer Granville le vendredi 15 juin prochain.

Joyce Jonathan. La chanteuse de 28 ans a déjà trois disques d'or et quatre disques de platine ! Elle revient avec son dernier tube "On" que l'on peut découvrir à l'antenne de Tendance Ouest en ce moment. Elle sera présente pour envoûter la foule du Tendance Live.

Diva Faune. Le duo français est connu mondialement grâce à leur tube "Shine On My Way". Ils ont désormais sorti leur EP "Get Up" et sont prêts à électriser la foule du Tendance Live grâce à leur fougue sur scène.

Hoshi. Elle sera là aussi, Hoshi. On ne sait pas si son tube "La marinière" est un hommage à la tenue de l'homme sur l'affiche du Tendance Live mais en tout cas elle cartonne sur les ondes de la première radio indépendante de Normandie.

Boulevard des airs. Le vendredi 15 juin 2018, ils ne seront pas à Bruxelles mais bien à Granville. Boulevard des airs a vécu une tournée de plus de deux ans à travers le monde entier grâce à leur album "Bruxelles", double disque de platine. Ils reviennent en 2018 avec leur single "Je me dis que toi aussi", très apprécié des auditeurs de Tendance Ouest.

Mosimann, DJ-producteur reconnu dans le monde entier pour ses prestations. En effet, véritable musicien, il offre des performances live à couper le souffle. Il est d'ailleurs classé depuis 5 ans parmi les 100 meilleurs DJs mondiaux (dans les 4 meilleurs français) par le magazine DJ Mag. De Shanghai à Granville, le DJ fait danser le monde entier.

Klingande. La musique électronique sera encore à l'honneur avec Klingande. Bien que Français, le nom du groupe et les titres de ses chansons sont en suédois. Leur titre "Jubel" est un énorme tube et a été écouté des millions de fois sur internet !

Seront également présents sur la scène du Tendance Live : l'auteur compositeur interprète Barcella, chanteur et compositeur de génie (il a notamment écrit "Le chant des sirènes" pour les Fréro Delavega), Ludan qui offrira à Granville des airs d'été et de vacances lorsqu'il interprétera "Donde Estas" et enfin Antsa & Mendrika qui ont tout pour réussir ! Les deux sœurs ont séduit Vianney qui les a invitées à jouer avec lui sur scène à Rennes (Ille-et-Vilaine) mais aussi les producteurs d'Amir et Kendji Girac. Nul doute qu'une longue carrière se dresse devant elles.

Tendance Ouest réserve à ses auditeurs une dernière surprise puisque d'autres noms seront révélés dans quelques jours !