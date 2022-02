Cherbourg. Le Tendance Live revient à Cherbourg-en-Cotentin le 25 juillet !

Rarement on avait vu autant de monde sur la place de Gaulle. Après le succès du vendredi 29 septembre 2017 dernier, et grâce à la confiance et au soutien du Casino de Cherbourg, de la ville de Cherbourg-en Cotentin et du département de la Manche, Tendance Ouest installe à nouveau la scène du plus grand concert gratuit de Normandie à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : rendez-vous le mercredi 25 juillet 2018 !

La musique et la mer

Une dizaine de groupes ou artistes vont se succéder à partir de 20 heures, pour plus de trois heures de live. Une belle manière pour la Ville de Cherbourg-en-Cotentin de marquer le lancement de la Dhream Cup, l'événement nautique de l'été, une course à la voile entre La Trinité-sur-Mer et le Cotentin.

Un événement gratuit

Toute l'équipe de Tendance Ouest offrira sa bonne humeur… et des cadeaux, pour un moment familial, ouvert à tous, et 100 % gratuit.

La programmation sera dévoilée d'ici quelques semaines, le visuel révélé dans les prochains jours. Les impatients pourront, d'ici là, se délecter du prochain Tendance Live, à Granville, le vendredi 15 juin 2018, avec sur scène : Tal, Joyce Jonathan, Boulevard des Airs, Madame Monsieur et bien d'autres.

Un concert gratuit unique, en partenariat avec le Casino Cogit de Cherbourg, la ville de Cherbourg-en-Cotentin et le Conseil départemental de la Manche.

Tendance Live Cherbourg, le mercredi 25 juillet 2018 à 20 heures. Place de Gaulle (place du théâtre). Gratuit.