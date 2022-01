Soutenez l'Unicef et décrochez un rôle dans "Star Wars VII"

Dans une vidéo postée ce mercredi 21 mai depuis Abu Dabi, lieu de tournage du prochain film de la nouvelle trilogie, le réalisateur invite à soutenir une bonne cause par le biais d'une initiative qui devrait parler aux fans : faire un don pour avoir l'opportunité de jouer dans le septième opus de "Star Wars".

Organisée par Omaze, en partenariat avec Walt Disney Studios, Lucasfilm et Bad Robot, la société de production de J.J. Abrams, "Force for Change" est une campagne au profit de l'Unicef "destinée à trouver des solutions créatives pour répondre aux plus grands défis de notre monde", précise le réalisateur. Via une page dédiée à l'opération www.omaze.com/fr/experiences/starwars-episode-vii, il est possible de contribuer entre 10$ et 50.000$. À la clé, la présence du nom du donateur dans une liste d'invités d'honneur potentiels de J.J Abrams. Chaque tranche de 10$ correspondant à "un point de participation", ceux qui donneront le plus auront d'autant plus de chances d'être tirés au sort.

Les différents paliers de dons assureront également aux participants des récompenses adaptées : poster, t-shirt, buste Chewbacca, poignée de sabre laser ou encore une projection privée dans sa ville.

Cette campagne débute ce 21 mai et se poursuivra jusqu'au 19 juillet.

Omaze.com s'est déjà illustré en proposant un barbecue avec Kevin Spacey sur le lieu de tournage de "House of Cards" ou encore une "sortie" avec Matt Damon et Ben Affleck, pour la bonne cause, bien évidemment.