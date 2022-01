Notre-Dame-de-Gravenchon. Nuit de l'eau à Gravenchon : des fonds pour l'UNICEF

Depuis 2011, Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) soutient l'UNICEF en organisant la Nuit de l'eau au centre aquatique de Notre-Dame-de-Gravenchon. Le 23 mars 2019, l'événement avait attiré environ 450 personnes, qui ont pu profiter de diverses activités : parcours ludiques, aquagym, pound, aquabike, jump et bike, jump et board, nage avec palmes, baptême de plongée, canoë. Le tout s'était terminé par un gala de natation synchronisée et un feu d'artifice.

1 751 euros

La soirée 2019 a permis de récolter 1 751 euros. La somme a été remise à Véronique Barbier, présidence de l'UNICEF – Comité Seine-Maritime, mercredi 25 septembre 2019. Les fonds collectés vont permettre d'offrir aux enfants de Haïti un meilleur accès à l'eau potable. Cette année, l'UNICEF concentre ses efforts à l'éradication définitive du choléra dans les zones les plus touchées (soit 40 % de la population du pays).

A LIRE AUSSI.

Caux Seine Agglo : des subventions pour attirer les médecins