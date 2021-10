Elbeuf. Les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant

Depuis janvier 2019, la dynamique "100 000 expressions d'enfants et adolescents" rassemble des enfants et adolescent de toute la France pour qu'ils s'expriment et dialoguent sur leurs conditions de vie, d'éducation et d'action.

130 enfants réunis

C'est dans ce cadre que les Francas de Seine-Maritime, la Ville d'Elbeuf, Anim'Elbeuf et la MJC Elbeuf, ont rassemblé 130 enfants venus d'une dizaine de structures de loisirs du département de Seine-Maritime, mercredi 20 novembre 2019 à Elbeuf en présence de quatre représentants de l'Unicef.

"Notre cible était les enfants de 8 à 13 ans ainsi que les décideurs publics, responsables enfance et responsables associatifs. Cette journée avait pour but le dialogue entre les enfants sur différentes thématiques, notamment sur les réseaux sociaux, le droit de s'exprimer, le droit à la santé, le droit à l'éducation", explique Mathieu Vieillescazes, directeur de l'association Anim'Elbeuf.

Les enfants ont été répartis dans les différentes salles de la structure en fonction des thèmes qui les intéressaient. Les expressions ont été enregistrées et prises en notes par les animateurs. Deux enfants par groupes ont fait une restitution de ce qui s'est dit l'après-midi. Les décideurs publics et professionnels ont été invites à écouter la parole et les propositions des enfants.

Des ateliers étaient en libre accès sur le temps de pause pour s'exprimer et jouer ensemble (jeux de cohésion, jeux sportifs, web, TV…) En milieu d'après-midi, les échanges de la matinée étaient restitués en collectif et restitués par les enfants nommés "secrétaires de séances". Les paroles des enfants, précieusement collectées et publiées auront pour but de recentrer la réflexion des adultes sur l'espace public.