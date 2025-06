Orages. Le secteur de Rouen particulièrement touché

Un violent orage s'est abattu sur la Seine-Maritime mercredi 25 juin dans la soirée, comme annoncé par Météo France.

Des vents violents et de fortes précipitations ont été constatés sur le département vers 21h30. Les dégâts restent mineurs mais les pompiers sont intervenus 106 fois, essentiellement pour des chutes d'objets sur la voie publique ainsi que des routes et des caves inondées. 122 pompiers ont été mobilisés sur l'ensemble de la Seine-Maritime.

Quatre secteurs ont été particulièrement concernés : Rouen, Elbeuf, Aumale et Neufchâtel-en-Bray. Les axes RN28, N338 et D919 ont été partiellement inondés et coupés à la circulation.

Les vents violents ont également eu comme conséquence de faire tomber un arbre sur les voies SNCF dans le secteur de Motteville. Le trafic des trains, jeudi 26 juin matin, était perturbé entre Yvetot et Rouen.

