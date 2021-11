Les écoliers de Cherbourg vont apprendre les gestes de premiers secours

Jeudi 2 septembre, c'est la rentrée pour tous les écoliers en Basse Normandie. Et c'est une année un peu particulière qui démarre pour les écoliers de Cherbourg puisque la municipalité lance une initiative qui les concerne eux, et surtout leurs professeurs. A l'automne, l'ensemble des enseignants cherbourgeois recevra une formation à l'utilisation des défibrillateurs et aux gestes des premiers secours. Un savoir qu'ils transmettront ensuite aux petits cherbourgeois tout au long de leur parcours en primaire.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Frédéric Bastian, adjoint en charge de la santé à Cherbourg.