180 enseignants formés aux premiers secours à Cherbourg

Les 180 enseignants des écoles primaires de Cherbourg vont se former aux gestes des premiers secours mercredi 26 septembre à l'hôpital maritime. Objectif : faire que lces dernier puissent par la suite former eux-mêmes tous les enfants de la ville.

Une logique qui s'inscrit dans une ambitieuse politique que la ville a lancée depuis trois ans. 35 défibrillateurs automatiques ont ainsi été installés dans les rues de Cherbourg.

Et dans le même temps, de nombreux habitants se mobilisent pour se former. D'autres formations sont d'ailleurs prévues le 6 octobre pour le grand public, le 22 octobre pour les seniors et le 15 décembre pour les détenus.

Les précisions de Frédéric Bastian, maire adjoint aux solidarités.