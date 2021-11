Cherbourg : six fermetures de classes prévues à la rentrée

Alors que la rentrée scolaire arrive à grands pas, l'inspection académique de la Manche prévoit une nouvelle baisse des effectifs dans le département. On attend cette année 39 923 écoliers, soit une baisse de plus de 450 élèves par rapport à l'an dernier. 29 fermetures de classes sont prévues et le Nord Cotentin est la zone la plus touchée. L'agglomération de Cherbourg devrait perdre 11 classes, dont 6, rien que pour Cherbourg... Une version contestée par la municipalité. A suirve à l'occasion des comptages officiels de la rentrée.

Bonus AUDIO / Daniel Jouanne, maire adjoint en charge de l'éducation à Cherbourg, estime que deux classes seulement pourraient poser problème. Il faut rester prudent selon l'élu..