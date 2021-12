Sortir dans le Calvados : jeudi 15 mai

Ce samedi soir rendez-vous dans les musées de Normandie lors de la nuit européenne des musées. En plus de la gratuité, cette année vos enfants profitent de l'opération "la classe l'oeuvre". Retrouvez le programme des musées près de chez vous sur culturecommunication.gouv.fr ou sur le site internet de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse Normandie.

Concert jazz à Caen. Priscilia Valdazo trio jouera des Standards de jazz ​et chansons d'Amérique du sud. Guitare contrebasse, batterie et chants pour un concert à 21h à La Poterne à Caen, 9 rue du Vaugueux.

A Caen, Benjamin Dupé revient dans sa Normandie natale pour proposer « Fantôme, un léger roulement, et sur la peau tendue qu’est notre tympan ». Ce spectacle à voir comme une expérience sensorielle et musicale place le spectateur entre mystère et fascination. Les objets et les instruments se mettent à sonner et à bouger comme par enchantement. Un papier se froisse pendant qu’un caillou se met à rouler. Des cymbales suspendues s’entrechoquent ou des monocordes chantent sous une main invisible. Une pluie de graines scintille contre du verre et des traces de pas s’impriment comme par magie dans le sable. Une invitation à un intime voyage musical et sensoriel. C'est ce jeudi soir à 19h et 21h et aussi jusqu'à samedi soir.