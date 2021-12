Sortir dans le Calvados : mardi 13 mai

Le meilleur de la scène régionale se retrouvera pour un concert exceptionnel ce jeudi au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Sur scène Samba De la Muerte, Concrete Knives et The Lanskies...

L'intégralité des recettes du concert sera reversée à l'association "Welcome" dont l'objectif est de financer un voyage à New York...Tarif entre 12€ et 15€.



Théâtre d'objets à Ifs ce mardi soir et demain mercredi à l'espace Jean Vilar. Dans le noir de son appartement, une vieille femme seule erre entre des îlots de lumière. Se dandinant de long en large entre les quatre murs de sa petite pièce, elle rêve de voyages... à moins qu’elle ne s’en souvienne ?... Voyages incroyables ou voyages quotidiens, déplacements à l’étranger ou petites courses à l’autre bout de la rue, voire même voyage dans le temps.

Farfouillant dans ses tiroirs, elle y retrouve des bouts d’objets, de souvenirs et de vies, qu’elle rassemble avec du ruban adhésif. Cette vieille femme, ce pourrait être chacun d’entre nous.

Au son de l’accordéon, ses souvenirs émergent. Son histoire se mêle à d’autres vies, celles de personnes admirées, manquées ou parties trop tôt. Elle ne sait plus les séparer, ce sont maintenant ses souvenirs à elle et ils s’avèrent plus vifs que son présent.

C'est à 19h30.







La tournée anniversaire des 20 ans de Riverdance s'arrête ce mardi soir au zénith de Caen. Ils ont inventé l’art de la danse celtique. Le spectacle a été vu par plus de 23 millions de spectateurs dans 350 villes du monde entier.

Le spectacle commence à 20h30.