Sortir dans le Calvados : jeudi 8 mai

Vendredi, soirée reggae pour la 27 édition de Renc'Art au Kitsh Café à Caen. Au programme deux concerts avec les groupes Lyrical Eloquence et Alliance Sonore mais aussi des ateliers de découvertes artistiques le tout dans une ambiance reggae rendez-vous ce vendredi soir dés 21h00 au kitsh Café rue de Geôle entrée libre.

A partir decei jeudi et jusqu'à dimanche, la ville de Pont-l'Évêque vous invite à fêter son célèbre fromage éponyme à la forme carrée à l'occasion de la 31e édition de la Fête du Fromage - salon de la gastronomie, des vins et spiritueux. Pendant quatre jours, Pont-l'Évêque célèbre le mariage des fromages et des vins, sans oublier de vous convier à une balade gastronomique à travers toutes les régions de France. Sur près de 1 300 m², plus de 80 exposants sont réunis pour un grand marché des produits de nos terroirs. La Fête du Fromage, ce sont aussi de nombreuses animations pendant le week-end : démonstrations de cuisine au Pont-l'Évêque par Joël Meslin, membre des Toques Normandes, exposition d'étiquettes de Pont-l'Évêque, mini ferme, défilé des Confréries, visites guidées de la ville. sans oublier le Concours national du Pont-l'Évêque récompensant chaque année les meilleurs fromages.