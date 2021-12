Sortir dans la Manche: jeudi 8 mai

Vendredi soir le QG de Saint-Lô organise une soirée concert rock et métal. Au programme deux groupes normands joueront sur scène : Explicit Silence et Defiance dans une ambiance electrique . Des animations et des surprises rythmeront la soirée. Rendez-vous donc demain vendredi au QG de Saint-Lô, à partir de 21h00 entrée libre.

Samedi, c'est la 16 ème édition de la foire au Disque à Cherbourg. Des exposants venus de toutes la france viendront partager et présenter leur passion pour le vinyle... Les accros du disque présenteront des disques collectors et des rééditions. Une scène ouverte sera également ouverte aux musiciens. (Pros et Amateurs pourront jouer un boeuf musical). Rendez-vous, samedi salle des fêtes à Cherbourg de 10h à 18h