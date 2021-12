6 juin 2014 : circulez, y a rien à voir!

Circulez, y a rien à voir! Voilà, en quelques mots, le plan de déplacements et de circulation mis en place par la préfecture à l'occasion des commémorations internationales du 70e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie qui auront lieu le 6 juin 2014. Ce plan de restriction a, selon la préfecture, deux objectifs majeurs: éviter la saturation du réseau routier et assurer la sécurité des personnes.

130 000 habitants concernés par la ZCR

La préfecture a défini une Zone de Circulation Régulé (ZCR) sur 14% du Calvados: 768km2 le long de la côte depuis Ouistreham jusqu'au département de la Manche sur 20km de large. Cette zone inclu 145 communes, dont Bayeux, et 130 000 habitants. Une ZCR est une zone où la circulation routière est réservée aux riverains, à leurs proches et aux professionnels. Elle doit permettre à la vie économique et sociale de suivre sont cours normal. Elle sera activée dès le 6 juin 2014 à 6h00 du matin.

Liste des 145 communes (de 6h00 à 14h30)

Dès le début de l'après midi, une partie des cérémonies étant terminées, la ZCR sera réduite à sa partie orientale entre Bayeux et Ouistreham et ne concernera plus que 91 communes.

Liste des 91 communes (de 14h30 à 18h00)

Des voies de communication perturbées

Seulement trois axes seront totalement fermés à la circualtion le 6 juin 2014:

L'axe Caen-Bayeux-Carentan (RN13): entre Caen et Bayeux de 6h à 18h, entre Bayeux et Carentan de 6h à 14h30;

La 4 voies Caen-Ouistreham (RD514 et RD515): de Caen vers Ouistreham, fermeture de 6h à 18h; de Ouistreham vers Caen, fermeture de 9h30 à 18h00; deux itinéraires de déviation sont mis en place par la D60 et la D79;

Le boulevard périphérique Nord de Caen: de la porte de Bretagne à la porte de Paris dans les deux sens de 10h à 18h.

D'autres axes routiers seront simplement régulés en fonction des horaires des cérémonies. Il s'agit de:

L'accès à l'aéroport de Crapiquet (D9),

L'axe Caen-Courseulles (D7-D904-D79),

L'axe Caen-Hermanville (D7-D221-D35-D60),

L'axe Bayeux-Arromanches (D613-D516),

L'axe N13-Colleville (D517-D514).

Les aéroports de Caen Carpiquet et de Deauville St Gatien seront fermés toute la journée. Les trains circuleront normalement. Le port de Ouistreham sera également fermé toute la journée, cependant les ferries du matin et du soir seront assuré afin d'acheminer les vétérans anglais devant assister à la cérémonies. Le ferries de la mi-journée sera dévié sur le port de Cherbourg.

Les poids lourds de plus de 7.5 tonnes sont interdit de circulation dans tous le Calvados toute la journée du 6 juin de 6h à 20h.

Comment circuler le 6 juin: le sticker

Il sera impossible d'accéder à la ZCR ou de circuler dans cette zone pour tous les véhicules n'étant pas identifiés par un autocollant. Ce sticker est délivré à partir du 6 mai par les mairies des communes concernées pour les résidents de la ZCR et leurs proches, les clients d'hôtels, de gîtes ou de campings et les professionnels qui travaillent dans la ZCR.

Pour toutes les personnes extérieures n'ayant pas de lien avec la commune, une demande préalable doit être faite à la préfecture par mail (pref-70-sticker@calvados.gouv.fr ou par courrier (Préfecture-Cellule badgeage, rue Daniel Huet, 14038 Caen). Un justificatif sera demandé.

Si vous ne remplissez aucune de ces conditions et que vous souhaitez quand même vous rendre vers les plages du débarquement, il vous reste deux solutions. La plus sage: choisir un autre jour que le 6 juin. Sinon: prendre un autre moyen de transport que la voiture. Les transports en commun circuleront normalement toute la journée. Les deux roues seront autorisés sur la ZCR (moto, scooter ou vélo). Vous pouvez aussi revivre le parcours des fantassins en utilisant leur mode de déplacement.

Comment assister aux cérémonies

Attention, une fois sur place, vous ne pourrez pas accéder aux sites des cérémonies officielles sans une invitation en règle. Alors, ce jour-là, le meilleur moyen d'être au plus proche des évènements, de tout voir et de tout entendre sera bien évidemment de le suivre en direct sur Tendance Ouest et sur www.tendanceouest.com.





