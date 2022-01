Les zones de Carentan, Saint-Cômes-du-Mont et Sainte-Marie-du-Mont étaient saturées le mercredi 4 juin. En cause, le largage de parachutistes depuis 9 avions C47 d'époque qui était programmé entre Carentan et Saint-Cômes-du-Mont.

Le largage a été annulé en raison du vent soufflant à 35 km/h. Les bouchons, eux, ont bien eu lieu.

Des centaines de reconstituteurs et leurs véhicules militaires de la seconde guerre mondiale ont envahi les petites et grandes routes normandes.