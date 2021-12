Sortir dans le Calvados : mercredi 30 avril

Samedi, l'ASL chemin vert organise un tournoi de futsal inter-club. C'est à partir de 10h au gymnase du chemin vert et du venoix à Caen.





Présenté par Factor[i] et Nördik Impakt. LA B[i]G ROOM est de retour à l’occasion de cette veille de jour férié au Cargö à Caen! Une mise en scène galactique tout en vidéo et en lumière accompagnera les sonorités dubstep et drum’n’bass distillées par un line-up international. Une ambiance de folie qui fera passer la cantina de Mos Eisley pour un PMU... Grimpez dans le cockpit et direction la galaxie de la Bass de 23h à 5h.





A partir d'aujourd'hui mercredi et jusqu'en novembre, venez voir l'Exposition "Après le débarquement...Vire 1944-1965" au Musée de Vire . Cette exposition temporaire proposée dans le cadre du 70ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Elle retrace un période fondamentale dans l'histoire des virois et de Vire.

Suite aux bombardements des artistes amateurs ou reconnus peignent la ville pour garder une trace de ce paysage apocalyptique. Pendant ce temps les habitants réapprennent à vivre dans les ruines puis dans une cité qui se transforme radicalement...