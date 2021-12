Sortir dans le Calvados : mardi 29 avril

Cette année le cirque Borsberg fête son 11ème anniversaire, il vous propose chaque année des nouveaux spectacles. Toutes les dates de spectacle près de chez vous sur cirqueborsberg.fr. Le cirque s'arrête à partir de mercredi et jusqu'à dimanche à Hérouville Saint Clair au parking de la fonderie.





Demain mercredi, La Maison de la Forêt – Office de tourisme en partenariat avec le Haras des Louveaux, réalisera une chasse aux oeufs au Haras des Louveaux.

A travers un jeu de piste, nos amis les chevaux et poneys feront découvrir aux enfants leur lieu et mode de vie dans un haras. C'est au Mollay-Littry, demain de 14h30 à 16h30.





Ce mardi après midi, au Relais de la Route du Cidre de Beuvron en Auge, dégustez gratuitement : Cidre AOC Pays d'Auge, jus de pomme, Pommeau de Normandie, calvados de tous âges..

Une animatrice ou un producteur sera présent pour répondre à toutes vos questions. Et c'est gratuit ! Durant toutes les vacances de printemps un QUIZZ est mis à la disposition des familles (disponible auprès des hôtesses). C'est de 14h30 à 17h30.