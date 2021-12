Trois interventions de secours en mer ce dimanche après midi

Forte activité pour les secours en mer, ce dimanche après-midi.

Vers 14h30, le sémaphore du Roc de Granville a signalé au CROSS de Jobourg, la chute à la mer de 6 personnes après le chavirement de leur embarcation pneumatique à la pointe du cap Lihou. Deux embarcations de la SNSM et des sapeurs pompiers de Granville ont été mobilisées. Munis de gilets de sauvetage, les 6 plaisanciers ont pu regagner le littoral et ont été pris en charge. Leur embarcation à la dérive a pu être récupérée par un voilier de plaisance, et remorquée vers Granville.

Un quart d'heure plus tard, un homme a été signalé isolé par la marée, accompagné de son chien. Ils ont été récupérés sains et saufs par le SNSM de Pirou peu après 15h.

Au même moment, la police municipale de Bricqueville-sur-Mer a signalé au CROSS Jobourg une personne isolée par la marée dans le secteur des moulières. L’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, ainsi que la vedette SNSM de St Martin de Bréhal ont été mobilisés. La personne a finalement pu regagner la côte par ses propres moyens.