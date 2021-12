Sortir dans le Calvados : lundi 28 avril

Du 1er au 4 mai, la fondation des parcs et jardins de France proposent « jardins ouverts pour le neurodon ». Visitez des jardins de la région afin de contribuer à la recherche sur les maladies du cerveau. 24 jardins participent en basse Normandie de jeudi à dimanche. Retrouvez les adresses sur www.parcsetjardins.fr





De ce lundi à mercredi, profitez de l'atelier marionnettes du théâtre foz. Ouvert en 2009 Le centre de formation à l'art de la marionnette et du jeune public, propose cette année des ateliers pour enfants. De 10h à 12h et de 14h à 16h possibilité de pique-niquer sur place. Public visé : Enfants à partir de 8 ans La marionnette à ombre : Ombre portée, ombre projetée, ombre appuyée… Objectif : Exploiter, explorer un outil artistique nécessaire à la réalisation d’un aspect spécifique du théâtre de marionnette, la marionnette à ombre. Trois jours pour découvrir, exploiter, manipuler, et surtout jouer avec les marionnettes. Rendez-vous sur www.theatrefoz.com





Dans le cadre de l'émission de France 2 « /Le village préféré des Français »/ animée par Stéphane BERN , Le village de BEUVRON-EN-AUGE fait partie de la liste des 22 villages retenus pour être élu village préféré des Français en 2014. Le village invite donc l'ensemble des normands à défendre les couleurs de leur région en votant pour Beuvron en Auge ! Un site Web est dédié à cela : http://www.france2.fr/emissions/le-village-prefere-des-francais/accueil

