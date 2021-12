Sortir dans le Calvados : mercredi 23 avril

L'association Chansons Sans Frontière organise sa 8ème édition au Big Band Café ce jeudi 24 AVRIL ! Soirée qui s'inscrit sur le thème de la Liberté. Retrouvez également le groupe breton Merzhin en clotûre de la soirée chansons sans frontière ce jeudi au BBC.





Le CRIJ Basse-Normandie organise, dans le cadre des Rencontres du mercredi, un temps d'information sur le thème : « Préparer un BAFA/BAFD »



Mercredi 23 Avril- 15h à 17h

Le BAFA et le BAFD permettent d’encadrer des séjours de loisirs et de vacances pour enfants et adolescents, en tant qu’animateur (BAFA) ou en tant que directeur (BAFD).

La formation au BAFA, théorique et pratique, apporte aux candidats des connaissances générales, permet de découvrir les techniques de l’animation et de prendre conscience des responsabilités liées à cette fonction. La formation au BAFD permet aux jeunes d’être formés à l’encadrement et à la direction d’un centre de vacances.

Cette rencontre sera l’occasion, pour les jeunes intéressés par le BAFA et/ou BAFD, d’obtenir des informations sur ce sujet (modalités d’inscription, déroulement de la formation, aides financières existantes...), d’échanger avec des professionnels et de bénéficier de témoignages de jeunes en cours de formation BAFA ou BAFD.





Ce mercredi soir et demain jeudi à Caen, ; »Qui vive ». Tout en exerçant leur art et en bluffant le public, trois magiciens s'interrogent sur leurs techniques - fabrication de la croyance, détournement de l'attention, maîtrise du mensonge - et leur utilisation dans le monde réel, pour orienter et contrôler l'opinion publique. Les spectateurs assistent à des effets magiques qui les troublent, des expériences psychologiques qui les éclairent, et naviguent ainsi entre leur désir de s'abandonner à l'illusion et le plaisir de décoder et de comprendre les choses. C’est au théâtre des cordes ce mercredi et jeudi à 19h30.