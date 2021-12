Sortir dans le Calvados : lundi 21 avril

Pâques est là, et cela fait déjà plusieurs semaines que les oeufs en chocolat et autres gourmandises ont envahi les rayons des supermarchés, des chocolatiers et des boulangeries. Bonne chasse à tous et régalez vous bien !

ORCHIDEE 14 organise son 1er Salon International d'Orchidées à OUISTREHAM. Rendez-vous pour le dernier jour de 10h -à 18h. Exposition-vente d'orchidées de producteurs français et étrangers, conférences, rempotage et conseils de culture sur les orchidées... Entrée 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans http://orchidee14.jimdo.com

Dernier jour aussi ce lundi pour le mini ranch au quartier de La Guérinière de Caen. En préambule des Jeux Equestres Mondiaux en Normandie, la Ville de Caen vous donne rendez-vous pour des baptêmes de poney !

Vous pourrez profiter de démonstrations de Reining, discipline inspirée des techniques de dressage des cow-boys et de baptêmes de poneys western. Venez passer un bon moment en famille au village international du Mini Ranch. Animations gratuites, accessibles à tous de 14h à 17h