Malherbe, le retour en grâce

Et voilà Malherbe sur le podium de la Ligue 2 ! Alors que les hommes de Patrice Garande l’avaient quitté fin août dernier, ils viennent tout juste de le retrouver à la faveur d’une victoire à l’arraché à Istres (2-3), vendredi 11 avril. Qui plus est au meilleur moment, alors qu’il ne reste plus que six matchs à jouer dans cet exercice 2013-2014 qui semble finalement sourire à des Malherbistes qui restent sur une excellente dynamique.

Les Bleu et Rouge ont ainsi pris 16 points sur 24 possibles lors de huit derniers matchs, sans compter les trois unités qu’ils devraient récupérer suite à la décision de la Commission d’appel de la Ligue qui a déclaré les Caennais victorieux face à Nîmes (3-0), vendredi 11 avril, dans le match de la 28e journée.

Au moment de recevoir Auxerre, ce samedi 19 avril (14h), les Malherbistes devront continuer d’appuyer sur l’accélérateur, car Nancy, Angers et Niort sont en embuscade.