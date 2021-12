Sortir dans le Calvados : vendredi 18 avril

Profitez de votre week end pascal au Château de Crevecoeur en Auge, dimanche ils organisent pour vous la fête des oeufs. Les infos complémentaires et les photos sont sur chateau-de-crevecoeur.com





Ce samedi, dès 14h, suivez sur tendanceouest.com la rencontre entre le SM CAEN et l'AJ Auxerre dans le cadre de la 33ème journée du championnat de Ligue 2.

Retrouvez toute l'actualité du sport ce dimanche de 18h à 19h dans TENDANCE SPORT en direct sur Tendance Ouest





Dimanche, à Villers sur mer , L'Office de Tourisme et d'Animation organise une Journée spéciale "Pâques". Véritable hymne au Chocolat, la Chasse aux Œufs de Villers sur mer est une animation très attendue des villersois, résidents

secondaires et touristes de passage. Un moment à partager en famille et riche en gourmandise ! La Chasse aux Œufs de Pâques : De 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans, à partir de 12h15 au plan d’eau du Marais de Villers sur mer. La Course d'Orientation de Pâques : Tout public, rendez-vous à l'Office de Tourisme pour un départ à 15h00