Sortir dans le Calvados : lundi 14 avril

Pâques approche, on fête ça ce week-end. Ce samedi, venez participer en famille à la chasse à l'oeuf organisée par le secours populaire. Rendez-vous au parc Claude Decaen à Caen de 11h à 18h . De nombreuses animations vous y attendent comme la venue de Yoann Fréget, gagnant de The Voice l'an dernier.



La Grande Roue revient à Trouville ! Depuis ce week-end et jusqu'au 1er juin "Venez prendre de la hauteur" : Une attraction touristique qui offrira une vue imprenable sur Trouville, de jour comme de nuit.

Elle s'élève à 42m de hauteur sur les quais, équipée de 30 nacelles, elle peut transporter 180 personnes par tour.



Soirée Court-Circuit à l'IMEC ( Institut Mémoires de l'édition contemporaine) . C'est à l'abbaye d'Ardenne de Saint Germain la blanche herbe. Au programme de 19h à 22h :



"En attendant de trouver quelque chose de mieux", performance de Marianne Deligné

"Le Bocal", projection vidéo de Cyrielle Vincent

"Le tombeau de Chris", lecture de François Gremaud

"Où est la terre aux milles danses", performance de Romain Sadier

"Sensations picturales", performance sonore de Romain Bonnet (Rom Bon

"Erratum #1 : Kasimir Malevitch" Conférence-performance de Jean Charles Remicourt



Entrée libre et gratuite.

