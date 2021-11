Sortir dans le Calvados : vendredi 11 avril

Ce samedi, l'association Marais Page organise la 12ème édition du Salon du livre de Trévières. 37 auteurs seront présents. C'est de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, l'entrée est gratuite. Plus d'infos sur mpassociation.wix.com





Dimanche, à la patinoire Caen la mer, venez découvrir... le hockey Luge ! De retour des jeux paralympiques de Sotchi, le meilleurs joueurs de France et d'Italie vont s'affronter sur la patinoire Caen la mer. Le match se déroule entre 12h30 et 14h30, l'entrée est gratuite. Le public pourra ensuite tester ces luges entre 14h30 et 15h30.





Demain samedi à Bayeux, 1er flashmob ! C'est un Fête d'ambiance organisée par les

commerçants de la ville . Une musiques des années 60/70 sera diffusée dans les rues afin d'apporter un peu de pep's et varier de la programmation habituelle plus moderne.

La Municipalité a accepté d'offrir le stationnement. Il y aura des Mots doux et/ou offres dans les commerces.

Quatre ambassadrices feront jouer les passants à l'aide de tickets de tombola, le tirage au sort aura lieu à l'issue du Flashmob, à gagner :

2 Places pour ROBIN DES BOIS "NE RENONCEZ JAMAIS" le Jeudi 19 juin, valeur 140 €

& 2 Places pour RIVERDANCE "20th anniversary tour" le Mardi 13 mai, valeur 128 €

& 2 Places pour le TATOO DE LA LIBERTE le Lundi 9 juin, valeur 44 €



Et le Flashmob : partenariat avec l'école de Danse et de yoga de Bayeux, la chorégraphie est visible sur notre site www.bayeux-commerces.com Venez à 16h pont Saint Jean devant l'office de tourisme en tenue colorée. Tout le monde est invité à venir participer !!!