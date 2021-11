Malherbe : Mathieu Duhamel est bien au rendez-vous

A l’arrivée de Mathieu Duhamel à Caen en provenance de Metz à l’été 2013, le coach malherbiste Patrice Grande s’enthousiasmait vraiment d’accueillir “un véritable buteur”. Exigeant, le technicien caennais a longtemps tancé son attaquant, lui fixant notamment au début de l’exercice en cours de passer la barre des 15 buts.

Des buts décisifs

C’est chose faite depuis une nouvelle réalisation contre Lens (1-0), samedi 5 avril. La sixième au cours des sept derniers matchs. “Je me sens très bien ici et du coup depuis le début de la saison, l’état d’esprit est très positif”, admet l’ancien Messin, actuellement co-meilleur buteur de Ligue 2 avec 16 unités. “Je suis à l’écoute des conseils et du coup j’ai beaucoup progressé cette saison ce qui me permet d’être beaucoup plus serein face au but, plus costaud. On compte sur moi.”

La forme actuelle du n°7 caennais est d’autant plus précieuse que ses buts sont décisifs, comme contre Lens, ou une semaine plus tôt à Nancy (1-1). Le Stade Malherbe aura encore besoin de lui sur le front de l’attaque à Istres ce vendredi 11 avril. Avec un match de moins et trois points de retard sur Niort, Caen est au pied d’un podium qui semble de plus en plus proche.