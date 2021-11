Sortir dans le Calvados : jeudi 10 avril Impossible de lire le son.

La quatrième édition du festival Tout un Foin se déroulera sur les bords de l'Aure àBayeux le 25 et 26 juillet prochain. Pour la première année, le festival s'associe aux Toiles Enchantées en faveur des enfants hospitalisés. Pour l'achat d'un billet pour le festival Tout un Foin, un enfant hospitalisé bénéficiera d'une place de cinéma. Du théâtre à Mondeville : Avenir Radieux est le deuxième volet de la trilogie BLEU – BLANC – ROUGE de Nicolas Lambert. Il s’agit ici d’explorer le discours officiel du pouvoir et la confiscation de la possibilité de débattre. Incarnant tour à tour les 23 personnages auxquels il donne la parole, Nicolas Lambert retrace non seulement une série de choix politico-industriels, mais aussi la manière dont ces choix ont échappé à un réel débat démocratique. Du théâtre documentaire et citoyen ! C'est à 20h30.Ce soir au Big Band Café , découvrez Kollektif #1 à 20h.Trois concerts qui donnent à entendre toute la diversité et la richesse de la jeune scène jazz française avec :– Electric Vocuhila – Tours– Tante Yvonne– Caen– Blowing Thrill– Nantes En amont de cette soirée, à 17h à La Fonderie, une rencontre professionnelle sera organisée en partenariat avec Le FAR : présentation de l’état des lieux de la filière jazz en Basse-Normandie, suivie d’un temps d'échange.Le plus grand carnaval étudiant de France se déroule à Caen ce jeudi. Retrouvez les infos sur la circulation autorisée ce jour ici.