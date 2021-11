Sortir dans le Calvados : mercredi 26 mars

Tendance Ouest soutient le 54ème Cross National des sapeurs-pompiers, rendez-vous ce samedi à l'Ecole départementale des sapeurs-pompiers du Calvados à Vaudry près de Vire.Plus d'infos sur pompiers-14.org





14ème journée nationale du sommeil : "Sommeil et Transport"

Les équipes de l’unité d'exploration et de traitement des troubles du sommeil du CHU de Caen et des unités INSERM organisent 2 évènements :

Aujourd'hui: "rouler, s’arrêter … et dormir !, place Bouchard, Caen

Initiation à la sieste lors d'une pause sur la route : des conseils pour s'entraîner à s'endormir en toutes circonstances, de 13h à 15h30, dans le bus de l’association Fol’Art.

Vendredi 28 mars : conférence, stands et exposition photo du concours "Sur la route, le sommeil", hall du Bât. Sud (FEH)

Rencontres tout public avec des médecins et des chercheurs du sommeil :de 14h à 18h, s





Aujourd'hui mercredi, 2ème étape du Tour de Normandie, 100% Haut Normand! Elle relie Forges les eaux à Elbeuf. L'étape fera 149km, avec des incursions dans le département de l'Eure. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h!