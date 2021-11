The Lanskies, SAmBA De La mUERTE et Concrete Knives au BBC en Mai

Plateau de rêve le jeudi 15 mai au BBC, le grand cru de la scène régionale se retrouvera en concert unique au Big Band Café le jeudi 15 Mai. Groupes révélés d'abord dans la région puis à succès national et européen The Lanskies, SAmBA De La mUERTE et Concrete Knives investiront la scène du BBC. Un concert, en somme, unique !

The Lanskies :

Groupe de pop rock fondé à Saint-Lô en 2006, ce quintet a fait du chemin depuis ses débuts et la sortie de ses deux albums Lords of the Mersey en 2008 et Bank Holiday en 2010. Guidé par un leader vocal tout droit venu de Liverpool, ce groupe flirte justement avec des sonorités british post-punk puisant aussi bien dans la new wave des New Order, que dans le rock indé des Strokes ou encore le mathrock des Foals ou des français de Sarah W Paspun, tout en y ajoutant une patte hip hop comme sur l'énergique Move it.

SAmBA De La mUERTE :

Créé avec Gabriel alias Superpoze, Samba de la Muerte est le projet solo d'Adrien, claviériste du groupe caennais Concrete Knives. Ce souffle normand évoque la chaleur estivale hispanisante, tout en flirtant avec une Pop-Folk électronique et éthérée, propice aux évasions printanières. Cette douceur mêlée à l'évasion nous rappelle les aubades de Bon Iver, Tuung ou encore François & the Atlas Mountains.

Conkrete Knives :



Fondé à Flers dans l'Orne, le groupe se construit à Caen. Il est rejoint en 2010 par sa chanteuse Morgane Colas1. Plusieurs de leurs premiers titres sont remarqués et véritable succès avec l’album Be Your Own King (Sub Pop) porté soutenu par une pop et une rythmique scénique excellente.

Rendez-vous le jeudi 15 au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair !