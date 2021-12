The Lanskies, SAmBA De La mUERTE et Concrete Knives au BBC pour la bonne cause !

L’association "Welcome" du Foyer d’Accueil Médicalisé Léone Richet organise un concert afin de financer un projet de séjour à New-York au printemps 2015. La soirée "Welcome Pour New York" aura lieu au BBC d’Hérouville-Saint-Clair le jeudi 15 Mai 2014 à partir de 20h. (12 euros en prévente et 15 euros sur place)



Au programme de la soirée vous assisterez aux concerts de Samba de la Muerte, The Lanskies et Concrete Knives. L'intégralité des recettes sera reversée à l'association "Welcome". Les pensionnaires et l’équipe du Foyer Léone Richet de cette association montent actuellement un projet de séjour à New-York prévu au printemps 2015 et rencontreront des usagers en psychiatrie américains.

Pour infos, les groupes se produiront à titre gratuit. Toutes les infos ici

Ecoutez, Paul Langeois directeur et programmateur du BBC