Saint-Lô. Le groupe de rock The Lanskies se reforme et annonce un nouvel album

Depuis 2013, le groupe de rock saint-lois The Lanskies n'avait pas écrit d'album. Il n'y a plus eu de concert non plus depuis près de 12 ans. Lundi 3 mars, c'est par un message sur les réseaux sociaux que le groupe a annoncé son retour, et un nouvel album.

Une envie de longue date

"Ça faisait six ans que je disais au groupe qu'il fallait qu'on se relance", assure Lewis Evans, l'un des fondateurs. Le Covid et le décès du guitariste et fondateur du groupe, Marc Brendel, en 2022 ont ralenti le projet. Lewis Evans et Florian von Kunssberg avaient aussi chacun de leur côté une florissante carrière solo. "On avait envie de faire d'autres musiques", explique le plus anglais des Saint-Lois.

Lors d'une soirée Début de siècle au Normandy, les deux fondateurs se sont retrouvés sur scène. "On a retourné la salle", s'amuse Lewis Evans. Il ajoute : "On a vu que ça créait encore quelque chose chez les gens, qu'on n'était pas oublié. On n'est pas vieux encore. On a eu cette même vision."

Le retour du rock

Entouré de nouveaux musiciens, le groupe s'est remis au travail et a déjà une douzaine de chansons maquettées. "On a écouté les anciens albums. On reste dans l'esprit du premier", détaille le plus saint-lois des Anglais. Il annonce un album résolument rock. "C'est le retour du rock. Il y a une vraie place pour la musique jouée sur scène. Les gens ont besoin de se prendre du gros son", estime-t-il. Le titre de l'album ? War Machine !