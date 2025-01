Près de Caen. Qui rejoindra la programmation de Beauregard grâce à la John's Session ?

La John's Session, tremplin du festival Beauregard, a pour vocation de mettre en avant les jeunes artistes normands, permettant au lauréat de monter sur scène lors du festival d'Hérouville-Saint-Clair. En 2025, le gagnant ne s'arrêtera pas à la Normandie : il sera aussi invité à Toulouse par le Rose festival de Bigflo et Oli.

Cette année, le tremplin aura lieu jeudi 23 janvier à 20h au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. Ce sont quatre groupes ou artistes solo qui se produiront sur scène, après avoir été présélectionnés par un jury de professionnels de la musique actuelle : Gogojuice, Guesney, le Z et Welcome Nogaro. C'est le même jury qui sélectionnera le gagnant du tremplin à l'issue de la soirée, mais le public a aussi son rôle. Il compte comme un membre du jury à part entière, et il décerne son propre prix. Le coup de cœur du public aura l'occasion de jouer en première partie d'un concert sur la scène du Big Band Café. Aucune raison de ne pas en profiter : l'entrée est libre et vous pourriez bien découvrir des pépites !