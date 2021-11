Sortir dans le Calvados : vendredi 21 mars

A partir de ce vendredi et jusqu'à lundi, c'est le salon habitat, déco et jardin à Caen. Plusieurs pôles seront à retrouver au parc des expositions. Rendez vous aujourd'hui vendredi de 10h à 21h et ensuite de 10h à 19h jusqu'à lundi. L'entrée est à 4€, ou gratuite pour les – de 12 ans.

C'est la 22ème journée de ligue féminine de basket à Mondeville samedi. Les filles de l'USO affrontent Angers. C'est à la halle Bérégovoy à 20h ce samedi.

Samedi, au CHU à Caen, Théâtre d'ombres : marionnettes et musiques sous toutes ses formes. Ca s'appelle "la carte de tendre". Ce spectacle aborde les thèmes de la jalousie, de la différence et du regard que l'on porte sur l'autre et puis bien sûr le thème de l'Amour et des chemins qu'il faut emprunter pour l'atteindre. Un chemin que l'on peut tracer sur une carte. La carte de Tendre. C'est demain à 17h.

Ce dimanche, n'oubliez pas d'aller voter pour élire votre maire. Ensuite, suivez la soirée spéciale élections municipales sur Tendance Ouest et tendanceouest.com Dès 18h, découvrez les analyses, les résultats, les débats et les réactions dans les principales villes de la région.