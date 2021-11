76157. Municipales : à Canteleu, place à l'après-Christophe Bouillon

Elu en 2001, Christophe Bouillon (PS), maire de Canteleu et député, laisse sa place pour cause de non-cumul des mandats. Mélanie Boulanger part favorite, mais la droite, le FN et l'extrême gauche sont en embuscade.