Christophe Bouillon démissionne de la Crea

Juste après l'annonce de la démission du député Pierre Léautey de son mandat de maire de Mont-Saint-Aignan, Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, a décidé de quitter son poste de vice-président de la Crea. "En tant que responsable départemental du Parti socialiste, ou encore au sein de mon équipe municipale, j'ai toujours oeuvré et favorisé l'émergence et l'arrivée de jeunes dans la vie politique. Aujourd'hui, je fais le choix de quitter ma responsabilité au sein de la Crea", explique le député, qui souhaite voir Mélanie Boulanger, conseillère municipale de Canteleu et conseillère communautaire, le remplacer en qualité de vice-présidente.

Christophe Bouillon demeure, pour l'heure, maire de Canteleu.