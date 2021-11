Sortir dans le Calvados : jeudi 20 mars

La 17ème édition du forum construction se déroule vendredi et samedi au campus 2 à Epron. Tendance Ouest est partenaire de ce forum. Retrouvez plus d'infos sur forumconstruction.org

Les Jeudis de la santé s’inscrivent dans le prolongement des journées de prévention et d’information que le CHU de Caen organise tout au long de l’année à destination du grand public : un jeudi par mois, de 19h à 21h, dans l’amphi œuf du Bât. Sud (entrée principale), professionnels de santé de l’hôpital et des sciences humaines animent des conférences-débats sur de grandes thématiques de santé.

Cette soirée de jeudi aura pour thème : “Trouble bipolaire et pleine conscience".

Ce jeudi soir, Danakil est en concert au Cargö à Caen. DANAKIL viendra nous présenter son nouvel album "Entre les lignes" qui sort ce mois ci ! Danakil a vu le jour en 2000, sur les bancs d’un lycée de région parisienne. Le groupe traverse les années et les frontières avec toujours le même message de paix, de fraternité, d’amour et de solidarité. Formé par les concerts, c’est sur scène que le groupe a trouvé à qui s’adresser. Au fil des concerts, Danakil a affiné son jeu, pour proposer un reggae roots et moderne, à la fois empreint de tradition et inscrit dans l’ère du temps.