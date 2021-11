Sortir dans le Calvados : mercredi 19 mars

Depuis lundi, c'est la 20ème édition des Fous de la rampe, le festival de théâtre étudiant à Caen. Ce mercredi soir, 2 pièces à voir à 19h et 21h à la maison de l'étudiant sur le campus 1. 3€la pièce ou 12€ le pass complet.





Il y a du jazz ce mercredi soir à Caen. CHERET CULOT GAUDIN : des Standards de jazz au saxophone alto & tenor, à la contrebasse et à la batterie. C'est à 21h00 au El Camino à Caen. Entrée 7/5 EURO





En attendant Godot au théâtre d'Hérouville à Hérouville Saint Clair. En attendant Godot résonne aujourd'hui avec une forme d'évidence. En ces temps de flux migratoires, où des populations entières cherchent à échapper aux guerres fratricides, aux famines, à la pauvreté, à l'absence concrète d'une possibilité d'avenir, ce sont des hommes et des femmes qui accomplissent le chemin mouvementé de l'exil.

Il en est aussi qui, lors du trajet, s'empêtrent dans des lieux sans identité, pour toute une série de raisons : attente du passeur, attente d'un visa, attente d'un renvoi, attente d'une sœur ou d'un fils. Ces situations où le but recherché s'efface devant la nécessité de rester là nous ramènent au cœur d'En attendant Godot.

C'est ce mercredi soir à 19h30 et tous les jours jusqu'au 28 mars sauf ce week-end.







