2ème Orne Success jeudi à Mortagne au Perche

Orne Success est un événement souhaitant aborder différemment les questions d’orientation, de formation, d’installation professionnelle et entrepreneuriat. C'est également, une opération de valorisation de l’Orne, de ses formations et de ses entreprises auprès des jeunes.



Orne Success souhaite privilégier l'exemple sous deux formes. L’exemple avec le témoignage de professionnels et de chefs d’entreprises dont les parcours peuvent servir d’exemple et susciter un déclic d’orientation. L’exemple se décline également autour de la pratique, et de la découverte des filières au travers d’animations mises en place tout au long de la journée.

Quatre filières seront ainsi mises en valeur en 2014 :

''Les Nouvelles Technologies''

''L'Industrie Plastique''

''Les Métiers de Bouche''

''Les Métiers de la Santé et du Paramédical''.

Vous trouverez donc sur places différents stands avec des professionnels, des organismes de formation et des écoles. Un job dating est aussi organisé le matin. Vous venez avec votre CV et passez directement un entretien avec les recruteurs avec à la clé un job.

C'est jeudi 20 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au Carré du Perche à Mortagne au Perche. Entrée gratuite. Plus di'nfos sur ornesuccess.blogspot.fr

Ecoutez Romain Dubreuil, directeur du BIJ (bureau d'information jeunesse), nous présenter cette 2ème édition: