Les thématiques de cette édition sont le plaisir féminin, les femmes et la mer, les stéréotypes filles-garçons, la santé et le bien-être… Au programme : des concerts, des rencontres, des débats, des expositions, et plein d'autres choses encore à découvrir dans le programme Femmes dans la ville 2014 que vous pouvez trouver ICI



Tout est gratuit.



Ecoutez, Florence Dubois, Coordinatrice de l'évènement.

Cherbourg : Femmes dans la ville Impossible de lire le son.