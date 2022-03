Sortir dans la Manche : mardi 28 avril

Tout ce week-end, c'est la fête du nautisme en Cotentin à Cherbourg-Octeville. Pour la 15ème année consécutive, les acteurs du nautisme seront sur le pont pour initier petits et grands aux pratiques du nautisme et faire découvrir par la même occasion leur passion. Samedi et dimanche, découvrez gratuitement (ou à moindre coût) toute la palette des loisirs et des sports nautiques. Plus d'infos sur Cotentin Nautisme



Dimanche, découvrez la course d'orientation à Granville. Parcours d'orientation tous niveaux, découverte/initiation en famille. Départ et inscriptions à la salle Jean Galfione entre 10h et 12h. Renseignements auprès du service des sports de la ville.



Le Festival Chauffer Dans La Noirceur se tiendra les 10, 11 et 12 juillet prochain à Mont-Martin-sur-Mer avec 40 concerts. Retrouvez la programmation complète du Festival sur Chauffer dans la Noirceur