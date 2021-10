Cherbourg-Octeville : 16e édition du Festival Femmes dans la ville

Un programme soutenu



Rencontre internationale, assises de l’égalité et charte européenne. La journée d’ouverture sera le grand temps fort du festival, marqué par la rencontre internationale des femmes élues, les assises de la solidarité et la signature de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes. Clarence Rodriguez et Yves Deloison participeront à la rencontre des élues, samedi 28 février, à 15h.



Dans la continuité, le festival sera l’occasion, pour la ville de Cherbourg-Octeville, de signer la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.



Une programmation 100% Cultur’Elles



Le festival propose aussi des spectacles au féminin. Cette année, l’association Cultur’Elles, nouvellement créée, est en charge de la programmation. Au programme, des spectacles détonants, avec Liane Foly en tête d’affiche, dimanche 1er mars. Trois autres dates sont à retenir : L’Île des Elles, créé et interprété par la compagnie Femmes dans la ville, samedi 28 février au théâtre à l’Italienne, Quand nos luttes auront des elles, de la compagnie Mémoires vives, mardi 3 mars, et Le Cabaret des filles de joie, avec la compagnie de Juliette Dragon, jeudi 5 mars.



La Cherbourgeoise s’ouvre aux hommes



Pour clôturer le festival, le dernier week-end sera consacré à la santé et au bien-être. Le dimanche, pour la première fois, les hommes pourront participer à La Cherbourgeoise. Ils partiront dimanche 8 mars, Plage Verte, à 15h, et défendront les droits des femmes et l’égalité dans le monde, sur un parcours de trois ou six kilomètres. Les femmes, quant à elles, débuteront leur parcours à 15h30. Comme chaque année, l’intégralité des sommes récoltées sera consacrée à la lutte contre le cancer du sein.

