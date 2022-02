Festi Récré, c'est toute une semaine pour promouvoir la richesse des sites et des activités touristiques de Granville Terre et Mer. Les enfants peuvent participer à plus de 60 animations, spécialement créées pour eux, sur 37 sites différents.

Le programme complet est à retrouver ICI

Ecoutez, Audrey Peigné, chargée de promotion touristique au sein de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer.

