Cherbourg. Hubert-Félix Thiéfaine et les Négresses Vertes annoncés au festival les Art'Zimutés

Le festival des Art'Zimutés sera bien de retour à Cherbourg, du mercredi 26 au samedi 29 juin. Les organisateurs ont annoncé les premiers noms de la programmation de cette 23e édition. Les festivaliers pourront voir Hubert-Félix Thiéfaine avec une prolongation de sa tournée Replugged, le vendredi 28 juin. Ce jour-là, Asian Dub Foundation et Dominique Février seront présents. Le samedi 29, ce sera au tour des Negresses Vertes, de Vitalic, de Taïro et de Rusthead, de venir dans le Cotentin.

Les deux premiers jours, place le mercredi 26 juin à La Boom des ART'ZI, pour les plus petits et le jeudi 27 juin à Jeudi en herbe pour une journée et une soirée 100% amateur.

Le festival aura lieu sur la plage verte de Cherbourg. La billetterie est ouverte.