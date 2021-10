Sortir dans la Manche : mercredi 12 mars

Pour cette 2ème semaine de vacances, le centre aquatique d'Equeurdreville vous propose plusieurs animations.

Ce mercredi, c'est donc un parcours mis en place dans le bassin qui vous attend de 14h à 18h. Le programme de la semaine est à retrouver ici.



Les petits sont invités demain jeudi à Picauville pour un atelier âne en boite. Construction d'ânes bâtés avec des animateurs. C'est demain jeudi à 10h sur inscription. Appelez la médiathèque de Picauville (02 33 95 08 62)



C'est le dernier jour aujourd'hui pour profiter de la patinoire artificielle installée à Saint Hilaire du Harcouet. Une animation pour toute la famille à la salle des fêtes.



C'est aussi le dernier mercredi pour construire un sous marin en lego à la cité de la mer de Cherbourg. Á partir des sous-marins exposés dans la Grande Galerie des Engins et des Hommes dont le Deepsea Challenger mis en place au début de l’année, les enfants (et leurs parents !) pourront créer, avec les conseils des animateurs, leur propre monde sous-marin en LEGO ! Ils pourront également s’inspirer de modèles de sous-marins qui seront exposés à la Médiathèque. Les plus belles créations seront photographiées et valorisées sur le site internet de La Cité de la Mer.

Un tirage au sort vous permettra peut-être de gagner des boîtes LEGO, des magazines et des entrées à La Cité de la Mer…

Animation gratuite / Inscription OBLIGATOIRE sur place.

